Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2

Повітряні Сили України отримали чотири вертольоти від Латвії, найближчим часом вони повністю увійдуть до складу авіаційного парку ЗСУ. Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Міноборони Латвії, пише Європейська правда.

«Пів року тому подаровані Латвією системи “Стінгер” допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть проводити військові дії та рятувати. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ», – сказав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 надійшли в Україну в частково розібраному вигляді. Перед доставкою гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 ще й капітально відремонтували.

Повітряні Сили України почнуть використовувати гелікоптери для виконання завдань після повного їхнього складання.

Зазначимо, що Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку стосовно свого валового внутрішнього продукту. Ця держава поставила в Україну зброю та особисте спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети «Стінгер» на понад 200 млн євро.

Також Латвія є одним із учасників Української оборонної контактної групи, яка покликана допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Латвія фактично першою на державному рівні офіційно визнала російську федерацію державою-спонсором тероризму.

Також прем’єр-міністр Латвії виступив за припинення видачі туристичних віз росіянам на рівні Європейського Союзу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.