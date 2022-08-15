Комісія не змогла обрати переможця конкурсу на голову АРМА

Конкурсна комісія з відбору голови Агентства з розшуку та управління активами не змогла обрати переможцем жодного зі семи кандидатів на посаду голови відомства. Про це пише Економічна правда.

Для того, аби конкурсна комісія визнала кого-небудь із кандидатів переможцем, потрібно було отримати 6 голосів підтримки.

Так, Ірина Гуменюк отримала 2 голоси, Дмитро Жоравович – 2 голоси, Андрій Потьомкін – 3 голоси, Олександр Сидоржевський – 1 голос. Решта претендентів не отримали жодного голосу від комісії. Усього участь у конкурсі брали 7 осіб, троє зняли свої кандидатури.

Таким чином жоден кандидат на голову АРМА не отримав необхідної кількості голосів від комісії для того, аби бути обраним на посаду.

Члени комісії вирішили направити протокол голосування до Кабінету Міністрів. Водночас комісія не рекомендувала уряду проведення повторного конкурсу – підтримка відповідного звернення набрала 5 із 6 необхідних голосів.

Як зауважив член комісії Михайло Іваненко, комісія не може впливати на дії уряду, тож Кабмін «може вчинити як хоче щодо подальшої долі конкурсу».

Найбільш імовірними претендентами на перемогу в конкурсі видання називає чинного в. о. голови АРМА Дмитра Жоравовича, ексочільницю Центрального міжрегіонального територіального управління (МТУ) АРМА Іринк Гуменюк та екскерівника юридичного управління АРМА Андрія Потьомкіна.

Раніше було заплановано, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня, адже жоден кандидат тоді теж не отримав достатньої підтримки.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі в.о. Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тисяч доларів.

Зі свого боку очільник делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що «важливо не терміново завершити відбір та неодмінно призначити нового керівника, а переконатися, що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня».

Як писав Львівський портал, іншого главу АРМА, Антона Янчука, який очолював агентство у 2016-2019 роках, також підозрюють у розтраті більше 420 млн грн.

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