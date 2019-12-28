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Голову АРМА звільнили з посади

Соломія Головіна

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Кабмін звільнив з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антона Янчука. Про це йдеться у відповідному розпорядженні від 27 грудня.

 

«Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», – мовиться у документі.

Додамо, що Антон Янчук був призначений на посаду 7 грудня 2016 року.

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