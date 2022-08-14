У Львові прощатимуться з останньою зв’язковою Шухевича

У понеділок, 15 серпня, Львів попрощається з останньою зв’язковою Романа Шухевича, активісткою Організації українських націоналістів, кавалеристкою ордена княгині Ольги III ступеня Даркою Гусяк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, чин похорону розпочнеться об 11:00 год. 15 серпня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 12:15 год. Дарію Гусяк поховають біля Меморіалу воїнів УПА Личаківського кладовища.

Нагадаємо, остання зв’язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк померла 12 серпня у віці 98 років.

Довідково:

Дарка Гусяк народилась 1924 року в місті Трускавець на Львівщині. З 15-річного віку мала тісні контакти з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації.

У 1948 року була прийнята у члени ОУН, присягу приймав Роман Шухевич. 1950 року була заарештована, утримувалась радянськими спецслужбами в тюрмі «на Лонцького», у Львові. Після цього її засудили на 25 років тюремного ув’язнення.

У березні 1975 року звільнена, дозволу на повернення на батьківщину не отримала. Лише 1995 року мешкала у Львові. Стала членом Проводу Конгресу Українських Націоналістів. Створила громадську жіночу організацію – Всеукраїнську Лігу Українських Жінок.