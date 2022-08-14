ОСТАННІ НОВИНИ

У Львов розшукують 72-річну жінку, яка потребує допомоги

Анастасія Диняк

|

У Львові вже 10 днів розшукують 72-річну жінку, яка потребує постійної медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській Асоціації «SARVA».

Так, 4 серпня у Львові зникла 72-річна Яремчук Галина. Вона вийшла з дому та не повернулася. Жінка потребує постійної медичної допомоги.

У жінки середня тілобудова, зріст 160 см та сиве волосся. Було одягнена в коричневий піджак в клітку та чорні туфлі.

Будь-яку інформацію просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал