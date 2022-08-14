У Львов розшукують 72-річну жінку, яка потребує допомоги

У Львові вже 10 днів розшукують 72-річну жінку, яка потребує постійної медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській Асоціації «SARVA».

Так, 4 серпня у Львові зникла 72-річна Яремчук Галина. Вона вийшла з дому та не повернулася. Жінка потребує постійної медичної допомоги.

У жінки середня тілобудова, зріст 160 см та сиве волосся. Було одягнена в коричневий піджак в клітку та чорні туфлі.

Будь-яку інформацію просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.