Львівщина передала ще 7 позашляховиків для ЗСУ

У межах ініціативи «1000 автомобілів свободи» зі Львівщини на фронт відправили ще сім позашляховиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ОВА.

Так, на Львівщину з Великої Британії та інших країн ЄС прибули нові автівки. Усі придбала львівська родина Марголич та їхні друзі.

Окрім машин на фронт передали необхідну гуманітарну допомогу. Зокрема медикаменти, харчі, теплий одяг, спальники, палатки, військову форму та інше.