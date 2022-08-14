Командира «Азову» вивезли до РФ, – дружина

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка заявила, що її чоловіка вивезли до Росії. Наразі «Червоний Хрест» та держструктури не підтвердили інформацію. Про це Катерина Прокопенко повідомила в інтерв’ю Суспільному.

Так, Катерина наголосила, що наразі місцеперебування її чоловіка відоме лише з заяв російських ЗМІ, однак уповноважені міжнародні організації не надають родичам військовополонених українців жодної інформації.

«Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Це по суті робота «Червоного Хреста» – відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік», – зазначила Прокопенко.

Також Катерина додає, що «Червоний Хрест» міг би підтвердити інформацію про перебування командира полку через комунікацію зі своїм московським філіалом, однак цього не зробили досі. За словами Катерини, це може свідчити про певні домовленості організації з владою РФ.

Окрім того дружина захисника нарікає, що «Червоний Хрест» не має жодних даних щодо здоров’я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування військовополонених.

«Чому в Оленівці не було представників, які б побачили, що по списках у бараках відсутні ці люди, які переміщені у той страшенний барак? Чому вони не слідкували, що там на окраїні Оленівки викопують ями під могили? Щоб перевірити списки загиблих та поранених в Оленівці, які надала Росія, необхідно, щоб приїхала якась незалежна експертна сторона, якої немає», – каже вона.

Як повідомляв Львівський портал, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Всі деталі шокуючого воєнного злочину читайте у матеріалі Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.