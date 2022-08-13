Де найменші черги на кордоні

На шести пунктах пропуску на кордоні із польщею спостерігаються черги на виїзд із України. Найдовша черга із легкових авто зафіксована на ПП Краківец–Корчова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західного кордону.
Інформація про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з україни, станом на 12.00:
Республіка Польща:
«Ягодин» – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» – 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» – 60 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
«Рава-Руська» – 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
«Грушів» -15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
«Краківець» – 80 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;
«Шегині» – 55 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
«Малий Березний» – 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» – 35 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);
«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
«Тиса» – 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» – 20 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» – 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» – 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
🇲🇩 Республіка Молдова:
«Мамалига» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Кельменці» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Сокиряни» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Раніше Львівський портал повідомляв, що Пункт пропуску Лужанка–Берегшурань призупинить роботу через технічні роботи, а на ПП «Шегині» черга із вантажівок розтягнулася на 15 км.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський