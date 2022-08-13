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Пункт пропуску Лужанка–Берегшурань призупинить роботу

Андрій Котенський

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Інформація для громадян, що прямують у напрямку Угорщини. На пункті пропуску Лужанка–Берегшурань профодитимуть технічні роботи, а відтак буде призупинено оформлення подорожуючих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західного кордону.

За інформацією, що надійшла від Закарпатської митниці,  у понеділок, 15 серпня у пункті пропуску «Лужанка» з 02.00 проводитимуться регламентні роботи із заміни серверного обладнання митниці.

Через технічні роботи, оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено. Громадянам обіцяють, що зупинка з оформленням триватиме не більше 4 годин та просять врахувати інформацію при плануванні подорожі за кордон через через цей пункт пропуску.

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