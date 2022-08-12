Пам’ятку в історичному ареалі Львова розбудують в офісний центр

ТзОВ «Західна ювелірна група» розбудує пам’ятку архітектури на вул. Юрія Федьковича у 4-поверховий офісний центр. Відповідне рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію ТзОВ «Західна ювелірна група» нежитлової будівлі на вул. Юрія Федьковича, 51-А.

Йдеться про двоповерхову пам’ятку архітектури, що розташована в історичному ареалі Львова. Поруч – Палац залізничників та головний офіс «Нафтогазу».

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Історичну будівлю збираються розбудувати до чотирьох поверхів, надбудувавши додаткові два додаткові поверхи із суцільними панорамними вікнами. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев назвав це є «цікавим рішенням» і додав, що новий об’єм «доповнить масштаб історичного фасаду» будинку.

«Так, це є пам’ятка, але прийнято рішення зберегти історичний фасад, тому проєкт було адаптовано. Він пройшов історично-консультативну і містобудівну ради, отримав позитивний висновок управління історичного середовища», – запевнив Антон Коломєйцев.

По завершенню реконструкції у пам’ятці облаштують офісний центр.

Всі роботи вестимуть на земельній ділянці площею 0,05 га, тому своїм рішенням виконком дозволив забудувати її на 94%, а також встановив, що висота будівлі не повинна перевищувати 20,2 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Західна ювелірна група» зареєстрована саме за місцем майбутньої реконструкції і займається нерухомістю.

80% підприємства належить уродженцю Івано-Франківщини Андрію Гавриліву, решта – Закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестиційному фонду «Сенсей».

Андрій Гаврилів відомий як засновник групи компаній «Адамас», які займаються виробництвом ювелірних виробів і роздрібною торгівлею, будівництвом та нерухомістю. Саме вона звела сучасний офісний центр для ІТшників на вул. Панаса Мирного, 24.

Примітно, що у Львові на вул. Юрія Федьковича, 51-А зареєстрована ще низка компаній Андрія Гавриліва. Зокрема, тих, що займаються виробництвом електроенергії (ТОВ «Інвестмент енерджі компані», ТОВ «Сансолар», ТОВ «Інфініті енерджі», ТОВ «Саненерджі», ТОВ «Сонячна брама»). Бізнесмен із 2006 року є членом Комітету підприємців Львівщини.

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Візуалізація: ЛМР