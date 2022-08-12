На Липинського збудують новий житловий комплекс

У Львові на вул. Липинського збудують новий масштабний житловий комплекс загальною площею понад 14 тисяч м кв. Відповідне рішення 12 серпня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво житлових багатоквартирних будинків із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Липинського отримало ТзОВ «Крістал Парк».

Йдеться про земельну ділянку площею 0,66 га неподалік кільця. Тут зараз розташовані автомийка, шиномонтаж та інші будівлі, які є у власності цього підприємства. Торік у вересні депутати Львівської міськради віддали фірмі цю землю під будівництво житла.

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Тепер тут збудують шестисекційний житловий комплекс на 7-9 поверхів. Загальна площа квартир становитиме майже 11 тисяч м кв, комерції – ще понад 3700 м кв.

Скільки саме місць облаштують у підземному паркінгу, у проєкті не вказано. Втім головний архітектор Львова Антон Коломєйцев запевнив, що їх буде більше, ніж самих квартир.

Також посадовець додав, що забудовник надіслав гарантійний лист, у якому зобов’язався виділити приміщення для потреб міста. У ньому хочуть зробити дитсадок.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 43,7%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 33,3 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Крістал парк» – будівельна фірма, яка існує з червня 2020 року. Кінцевий бенефіціар підприємства – уродженка Київщини Тетяна Савочка, хоча донедавна ним був відомий забудовник Євгеній Савочка. Він є співвласником будівельної компанії «Новабудова», керівником будівельної компанії «Сітібуд», «Білдінг Авеню».

Тетяна Савочка також володіє згаданою компанією «Сітібуд» та низкою інших підприємств.

Нагадаємо, відразу поруч із цією ділянкою занедбані будівлі колишньої котельні на вул. Липинського, 6-А торік за 24 млн грн викупила новостворена будівельна фірма.

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Візуалізація: ЛМР