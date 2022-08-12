На Луганщині підірвали авто з колаборантом, – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в окупованому Старобільську підірвали автомобіль з місцевим колаборантом. Про це Гайдай повідомив у Телеграмі.

За словами Гайдая, місцеві партизани підірвали авто начальник МРЕВ, який співпрацював з окупантами ще з 2014 року.

«В окупованому Старобільську так званий «начальник МРЕВ», в якого газова установка в автівці була встановлена, напевно, з порушеннями – чекає на свій квиток на концерт кобзона в лікарні у важкому стані», – написав Сергій Гайдай.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих росіянами територіях успішно працюють українські партизани. Нещодавно вони підірвали автомобіль так званої «поліції» окупантів у Херсоні.

Нагадаємо, наприкінці червня в Херсоні підірвали машину колаборанта і зрадника Дмитра Савлученка, який перейшов на бік загарбників. Він загинув. Перед цим у місті вибухнув автомобіль «начальника» виправної колонії Євгена Соболєва, але той вижив.

Львівський портал також писав, що українські партизани у Херсоні попереджають окупантів про прихід ЗСУ. Як вони це роблять, дивіться тут.

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