В Херсоні підірвали авто з колаборантом

У Херсоні підірвали в авто проросійського активіста й зрадника Дмитра Савлученка. Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За інформацією радника голови ОВА, колаборант Дмитро Савлученко обійняв «посаду» так званого «начальника Департаменту сім’ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА». Партизани підірвали його в авто в одному з дворів Херсона.

«У наших партизан ще одна перемога – вбито «начальника Департаменту сім’ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА» Дмитра Савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!», – заявив Сергій Хлань.

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