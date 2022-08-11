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Львів'янин виборов «бронзу» на чемпіонаті світу з веслування

Ірина Марчук

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Львівський веслувальник-каноїст Віталій Вергелес здобув «бронзу» чемпіонату світу  в командних змагання з веслування на байдарках і каное. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На чемпіонаті світу з веслування у Галіфаксі (Канада) українські каноїсти Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Тарас Міщук, здобули третє місце у каное-четвірці на 500 метрів.

Боротьба «за золото» була дуже напруженою. У підсумку іспанці стали чемпіонами світу, поляки – срібні призери, а українці здобули «бронзу» у змаганнях.

Зазначимо, що Віталій Вергелес на цьому чемпіонаті змагався ще в одній дисципліні. Там він посів 6 місце.

Нагадаємо, що минулого року львів’янин Віталій Вергелес здобув «золото» чемпіонату світу з веслування.  у дисципліні каное-четвірка на дистанції 500 м.

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Фото: Львівська міська рада

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