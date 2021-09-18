Львів’янин став чемпіоном світу з веслування

Львів’янин Віталій Вергелес здобув «золото» чемпіон світу з веслування. у дисципліні каное-четвірка на дистанції 500 м. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

18 вересня на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное, який проходить у Копенгагені (Данія), відбувся фінал у дисципліні каное-четвірка на дистанції 500 м. Першими її здолали українці з результатом 1.31,20.

Боротьба за «золото» була надзвичайно напруженою: український екіпаж випередив польський лише на 0,1 секунди.

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До складу четвірки входили волиняни Андрій Рибачок та Юрій Вандюк, полтавчанин Тарас Міщук та львів‘янин Віталій Вергелес.

Додамо, що тренує львівського спортсмена Роман Бундз.

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Фото: управління молоді та спорту ЛОДА