Британія передасть Україні ще три РСЗВ і снаряди до них

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва та «значну» кількість ракет до них. Про це Воллес заявив у коментарі ВВС, пише Європейська правда.

Під час міжнародної конференції з допомоги Україні в Копенгагені глава британського Міноборони підкреслив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Водночас Бен Воллес заявив, що Британія «дуже задоволена» тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

Також під час виступу, міністр оборони Великої Британії сказав, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна», – заявив британський міністр оборони.

До слова, Британія вже передала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Британія поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї. Крім того, у середині червня Великобританія заявила, що купила для України 20 САУ M109.

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