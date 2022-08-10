Всіх переселенців виселили із львівських шкіл

У школах Львівської громади більше не живуть переселенці. Їх переселили в інші місця, для того, аби підготувати навчальні заклади до початку навчального року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що впродовж літа для переселенців, які проживали у школах шукали нові місця для проживання. Станом на серпень всі навчальні заклади громади вже звільнили, для того, аби розпочати очне навчання.

Зараз у закладах, де потрібно, ремонтують укриття, закуповують необхідне оснащення аби забезпечити безпеку учнів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на початок липня на Львівщині проживали близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно зареєстрованих ВПО – понад 243 тисяч, з яких 75 тисяч – діти.

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