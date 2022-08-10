В ЄС змінили правила користування посвідченнями водія для українських біженців

В Європейському союзі почали діяти нові правила користування українськими посвідченнями водія. Вони стосуються лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у країнах-членах. Про це Львівському порталу повідомили в Урядовому порталі.

Цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія. Все, аби зменшити адміністративний тиск.

Отже, від кінця липня у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія – можна:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії у 2022 році (це є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки);

отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів — достатньо проведення країною ЄС перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

Наприклад, людина виїхала під час війни до Польщі та отримала тимчасовий захист. Наразі в неї закінчився термін дії посвідчення водія, яке було видано вперше. Таке посвідчення є дійсним протягом 2 років і потім підлягає обміну. В Україні на час дії воєнного стану такі протерміновані посвідчення водія вважаються дійсними. Відтепер на території країн-членів ЄС такі посвідчення водія також вважаються дійсними. Не треба витрачати свій час отримання польського посвідчення водія або їхати до України задля обміну.

Важливо, якщо термін дії посвідчення водія виданого в Україні закінчився до початку 2022 року, то його все ж треба обміняти. Оскільки до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у особи була можливість потурбуватися про належний стан своїх документів.

Інший приклад. Людина виїхала потягом до Угорщини і в неї було з собою українське посвідчення водія старого зразка — оформлене лише кирилицею і без зазначення терміну дії. Особа отримала тимчасовий захист і бажає керувати транспортним засобом в Угорщині. З липня відповідно до нового Регламенту вона може користуватись у ЄС посвідченням оформленим лише кирилицею. Більше немає вимоги мати з собою завірений переклад або додаток у формі книжечки – міжнародне посвідчення водія. Достатньо мати документ, що посвідчує особу.

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