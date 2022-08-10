Росіяни обстріляли Бахмут: шестеро загиблих

10 серпня російські війська вкотре обстріляли Бахмут на Донеччині. Внаслідок обстрілу є щонайменше 6 загиблих і 3 поранених. Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, близько 11:40 год. росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Удар знову прийшовся на житловий квартал.

За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі. Наразі відомо про щонайменше 6 загиблих і 3 поранених.

Голова ОВА закликав мешканців області не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватись.

«Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут – небезпечно! Росіяни ніколи не воювали з честю –не починатимуть і зараз. Вони будуть вбивати цивільних стільки, скільки зможуть. Вкотре закликаю всіх – евакуюйтесь! Врятуйте себе та своїх близьких!», – написав Павло Кириленко.

Зазначимо, що 2 серпня з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

Крім того, президент Володимир Зеленський також наголошував, що українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей.

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