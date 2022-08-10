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Нацгвардієць збив російський літак Су-25

Ольга Денисяка

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Боєць Національної гвардії України збив російський штурмовий літак Су-25 Запорізькому напрямку. Про йдеться у Facebook Нацгвардії України.

Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК «ІГЛА» по літаку Су-25.

«Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фатальний постріл зробив побратим вже відомого «Запорізького месника» – також боєць Національної гвардії строкової служби.

Додамо, що вчора, 9 серпня, російські окупаційні війська втратили 9 своїх літаків. Загалом від початку війни росія втратила 232 літаки.

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