На яких звірів на Львівщині можна полювати

До кінця дії воєнного стану на території Львівщини ввели заборону на полювання. Мисливцям дозволили лише «регулювати кількість» небезпечних звірів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Відповідний указ напередодні підписав Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У документі зазначається, що таке рішення прийнято «з метою запобігання загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення на території Львівської області».

Однак в цій забороні є певні винятки. Зокрема, дозволяється лише «регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів», тобто тих, які є небезпечними для людей. Це – лисиця руда, вовк, єнотоподібна собака та інші.

Вказується також, що єгері мисливських господарств усіх форм власності мають бути забезпечені формою не військового зразка, тобто без використання хакі чи камуфляжу.

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