На Львівщині заборонили полювання до закінчення війни

Голова Львівської обласно військової адміністрації Максим Козицький підписав наказ про повну заборону полювання на території Львівщини до завершення дії воєнного стану. Відповідну копію документу оприлюднив Zaxid.Net.

«Заборонити полювання на території області до припинення дії або скасування воєнного стану в Україні, за винятком регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів з дотриманням вимог чинного законодавства України», – йдеться у тексті наказу,

У документі зазначається, що таке рішення прийнято «з метою запобігання загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення на території Львівської області». При цьому єгері мисливських господарств усіх форм власності мають бути забезпечені формою не військового зразка, тобто без використання хакі чи камуфляжу.

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