Мешканців Львівщини закликають не вірити фейкам про непрацюючі сирени

Мешканців Львівщини вкотре закликали не вірити фейкам про те, що під час повітряної тривоги не спрацьовують сирени та додатки з оповіщенням. Про це йдеться в Телеграмі в Департаменті цивільного захисту населення ЛОВА.

У повідомленні йдеться про те, що 10 серпня декілька телеграм-каналів, зокрема: «Ракетна небезпека», «Ракетна небезпека Львів», «Типовий Львів», «Zahid WTF» о 15:08 год. оприлюднили повідомлення про ракетну небезпеку у Львові та області із закликом перейти до найближчих укриттів.

Разом із цим на пабліках різних телеграм-каналів та спільнот у інших соціальних мережах почали з’являться повідомлення від «небайдужих громадян» про те що «Ракетна небезпека є, а сирени не гудуть».

У департаменті наголошують, що при цьому служби, уповноважені на передачу сигналів цивільного захисту («Повітряна тривога», «Відбій повітряної тривоги»), повідомлень про «Ракетну небезпеку» у цей проміжок часу не надсилали. Тому у Львівський області повітряна тривога не оголошувалась.

У Львівській ОВА заявляють, що такими повідомленнями ворог продовжує шукати найменшу можливість посіяти паніку. Відтак вкотре закликали довіряймо лише перевіреним джерелам інформації.

«Незважаючи на численні заклики дотримуватися правил інформаційної гігієни деякі мешканці нашого регіону продовжують користуватися джерелами інформації, які транслюють наративи «руського миру». Тому назріла необхідність критично поглянути на діяльність телеграм-каналів, які транслюють дезінформацію, що має на меті створити паніку та посіяти недовіру до діяльності ЗС України, органів державної влади та місцевого самоврядування. Ворог продовжує шукати найменшу можливість посіяти зневіру, паніку, відчай серед нас. Зберігаймо холодний розум, довіряймо лише перевіреним джерелам інформації», йдеться в повідомленні.

Додамо, що раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вже спростував інформацію, про те що вночі в області була була повітряна тривога, але сирени та додатки не спрацювали.

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