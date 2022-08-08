Голова ОВА спростував інформацію про несправні сирени на Львівщині

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький спростував інформацію про те, що вночі в області була була повітряна тривога, але сирени та додатки не спрацювали. Про це Козицький повідомив у Facebook.

Як заявив голова ОВА, 8 серпня о 02:57 год. в одному з телеграм-каналів поширили інформацію, що у Львові є повітряна тривога, але через технічні причини у місті та у додатках на телефонах не ввімкнули сповіщення.

Козицький заперечив цю інформацію та запевнив, що загрози не було, а система оповіщень працює як належно.

«Ця інформація не відповідає дійсності! Загрози не було.

Стежте та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», –заявив Максим Козицький.

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