Львівські школи переходять на електронні журнали

З 1 вересня усі львівські школи будуть використовувати електронні журнали-щоденники. Це дасть змогу бачити оцінки та відвідування учня, а також домашні завдання. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, ІТ-компанія Lionwood.software наразі працює над підключенням шкіл до єдиної платформи «Навчання і технології» та навчає педагогів користуватися нею. З початком нового навчального року усі школи Львова користуватимуться електронним журналом-щоденником.

«Запуск електронних щоденників/журналів – це революційна зміна в нашій системі освіти. Це суттєво покращує комунікацію між всіма сторонами освітнього процесу: батьки-діти-вчителі. Також це система вивільняє вчителів, бо паперова робота забирає дуже багато часу. Тепер це можна буде робити дуже швидко онлайн», – керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Що ж таке НІТ? Система «Навчання і технології» (НІТ) – це спеціальна платформа, призначена для забезпечення як дистанційного, так і інтерактивного стаціонарного навчання. У ній є електронні журнали класів та щоденники учнів, які доступні і для вчителів, і для учнів та батьків, і для адміністрації школи.

В онлайн-щоденнику є не лише розклад занять, оцінки та інформація про відвідуваність уроків, тут діти можуть завантажувати своє домашнє завдання, а вчитель отримує можливість його відразу перевірити, додаючи свої коментарі та зауваження.

Також платформа формує звіт успішності учнів для адміністрації школи з усіх предметів та аналітику успішності дитини для батьків, підраховує пропуски занять та їхні причини.

У системі можна проводити якісні онлайн-уроки, при цьому вчитель може контролювати мікрофон та камери учнів. Також сюди можна імпортувати навчальні матеріали для конкретного класу і коригувати їх. Таким чином вся необхідна інформація зберігається на одному місці, тож вчителям більше не потрібно використовувати різні платформи і соцмережі.

Всі деталі про систему НІТ можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, рішення про запровадження е-журналів прийняв виконавчий комітет Львівської міськради ще у грудні 2021 року.