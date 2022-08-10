ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські школи переходять на електронні журнали

Анастасія Диняк

|

З 1 вересня усі львівські школи будуть використовувати електронні журнали-щоденники. Це дасть змогу бачити оцінки та відвідування учня, а також домашні завдання. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, ІТ-компанія Lionwood.software наразі працює над підключенням шкіл до єдиної платформи «Навчання і технології» та навчає педагогів користуватися нею. З початком нового навчального року усі школи Львова користуватимуться електронним журналом-щоденником.

«Запуск електронних щоденників/журналів – це революційна зміна в нашій системі освіти. Це суттєво покращує комунікацію між всіма сторонами освітнього процесу: батьки-діти-вчителі. Також це система вивільняє вчителів, бо паперова робота забирає дуже багато часу. Тепер це можна буде робити дуже швидко онлайн», – керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Що ж таке НІТ? Система «Навчання і технології» (НІТ) – це спеціальна платформа, призначена для забезпечення як дистанційного, так і інтерактивного стаціонарного навчання. У ній є електронні журнали класів та щоденники учнів, які доступні і для вчителів, і для учнів та батьків, і для адміністрації школи.

В онлайн-щоденнику є не лише розклад занять, оцінки та інформація про відвідуваність уроків, тут діти можуть завантажувати своє домашнє завдання, а вчитель отримує можливість його відразу перевірити, додаючи свої коментарі та зауваження.

Також платформа формує звіт успішності учнів для адміністрації школи з усіх предметів та аналітику успішності дитини для батьків, підраховує пропуски занять та їхні причини.

У системі можна проводити якісні онлайн-уроки, при цьому вчитель може контролювати мікрофон та камери учнів. Також сюди можна імпортувати навчальні матеріали для конкретного класу і коригувати їх. Таким чином вся необхідна інформація зберігається на одному місці, тож вчителям більше не потрібно використовувати різні платформи і соцмережі.

Всі деталі про систему НІТ можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, рішення про запровадження е-журналів прийняв виконавчий комітет Львівської міськради ще у грудні 2021 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

всі статті
Львівський портал