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«Дударик» збиратиме кошти на мікроавтобус для ЗСУ

Андрій Котенський

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«Дударик» розпочинає збір коштів на мікроавтобус для ЗСУ. Благодійний збір проводитимуть під час традиційних недільних концертів капели. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» традиційно запрошує 14 серпня на недільну Літургію до храму Святого Лазаря об 11:00.

Опісля відбудеться «благодійна кава по Літургії» та концерт, повідомили у капелі.

Крім того, чоловічий ансамбль капели візьме участь (о 14:15) у заходах на підтримку ЗСУ на території торгового центру Victoria Gardens, який проводить ГО «Вектор надії».

«Побачимося! Наше наступне завдання – збірка на «бус» або «позашляховик» для нашої львівської 80-ки. Слава Україні!», – запрошують хористи.

Нагадаємо, Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру.

Всього з початку війни на гуманітарні і військові потреби Дударик заробив і зібрав 1,25 мільйона гривень.

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