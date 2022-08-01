«Дударик» на гастролях у Латвії зібрав 250 тисяч гривень для ЗСУ

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» під час благодійного туру «Стій з Україною» у Латвії зібрала чверть мільйона гривень на потреби української армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

250 тисяч гривень на підтримку ЗСУ «Дударик» зумів зібрати на п’ятьох концертах. На кожному з них глядачі вимагали виступу «на біс».

«Тривалі аплодисменти і мокрі від сліз очі латвійців яскраво ілюстрували солідарність і підтримку народу. Особливе замилування у слухачів, окрім «Щедрика» та концерту №18 Максима Березовського, викликали латвійські «Вій, вій, вітерець» та «Сонце зійшло над Латвією». Ці твори є неофіційними латиськими духовними гімнами», – поділились враженнями хористи.

Зазначимо, що з початку війни на гуманітарні і військові потреби «Дударик» загалом заробив і зібрав 1,25 мільйона гривень.

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Як писав Львівський портал, щонеділі «Дударик» дає благодійні концерти у Львові. Зібрані кошти йдуть на потреби українського війська.

Крім цього, хорова капела запустила спеціальний проєкт, у межах якого щочетверга виконує пісні, які росіяни вкрали в українців. Дони доступні на YouTube і на сторінках «Дударика» у соцмережах.

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