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Україна експортувала «зерновим коридором» 370 тисяч тонн агропродукції

Ольга Денисяка

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За дев’ять днів роботи «зернового коридору» з українських морських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції. Про це йдеться у Facebook Адміністрації морських портів України.

«За дев’ять днів роботи зернового коридору з українських портів вийшли 12 суден, які вивезли понад 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що зранку 9 серпня два судна вийшли із порту Чорноморськ з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства. Судно RAHMI YAGCI доставить 5300 тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65000 тонн кукурудзи балкер -панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

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