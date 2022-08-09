СБУ виявила у своїх лавах російського «крота»

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвіддані про зс рф, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

«Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані рф використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником фсб, який сам вийшов на нього.

«В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини, якби рф вдалося захопити регіон.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали зрадника «на гарячому» – після того, як він попросив представника спецслужб рф завдати удару по об’єкту, де перебував особовий склад СБУ.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.