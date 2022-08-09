Фінляндія долучилась до підготовки українських військових у Британії

Навчання для українських військових у Великій Британії проводитимуть також фахівці з Фінляндії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter’i.

«Ще один друг України приєднується до програми підвищення боєздатності Збройних Сил України під керівництвом Великої Британії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців для навчання наших військ. Давайте разом кувати перемогу над терористичною державою», – написав він.

Олексій Резніков подякував Фінляндії за підтримку української армії.

Нагадаємо, навчання для ЗСУ у Великій Британії проводять артилеристи полку Королівських Повітряних Сил. Інтенсивні курси «солдатської служби» проходять ті українські бійці, які мають незначний військовий досвід або не мають його взагалі. Загалом такі навчання охоплять 10 тисяч захисників України.

Вишкіл охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Як відбуваються такі військові заняття, нещодавно показав британський прем’єр Боріс Джонсон. Детальніше дивіться за цим посиланням.

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