СБУ спіймала російських найманців, які готували замахи на Резнікова і Буданова

Спецслужби викрили і знешкодили диверсійно-розвідувальну групу російського генштабу, яка готувала вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника воєнної розвідки Кирила Буданова та відомого українського активіста. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Ворожу диверсійно-розвідувальну групу курувало головного управління генштабу зс рф (більш відоме як ГРУ).

Зловмисники займались підготовкою до вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, а також відомого українського активіста.

За вбивство кожного з них російські замовники обіцяли від 100 до 150 тисяч доларів.

Встановлено, що ДРГ сформували кадрові співробітники воєнної розвідки росії для проведення підривної діяльності на території Україні. До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який як бойовик так званої «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з москви саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

На його «пропозицію» відповів мешканець Києва. За 5 тисяч доларів він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

«Це вбивство мало стати “тестовим випробуванням” перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств “зв’язковий” вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план “ліквідації” і подати його на затвердження своїм керівникам в рф», – кажуть СБУ.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію білорусі. Спецслужби зафіксували його прибуття на Волинь через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником. Обох зловмисників спіймали у Ковелі.

Під час обшуку у «зв’язкового» виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф.

Наразі обом затриманим оголосили підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та в умисному вбивстві. Найближчим часом суд має обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство, спецслужби разом із правоохоронцями вживають заходів, аби притягнути до відповідальності російських координаторів зловмисників, які наразі переховуються в рф.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.