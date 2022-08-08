Львівська філармонія зібрала понад 50 тисяч гривень для ЗСУ

Львівській національній філармонії, в рамках музичних проєктів та фестивалів, вдалось зібрати 55 тисяч гривень на потреби української армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі філармонії.

Так, частину коштів вдалось зібрати на 41 Міжнародному фестивалі музичного мистецтва «Віртуози», VI Міжнародному музичному марафоні пам’яті Василя Сліпака та музично-літературній події «Поміж сирен».

Зокрема, 5 тисяч гривень з них переказали волонтерському об’єднанню «Доброчинець». Ще 50 тисяч – на центр військового капеланства Української Греко-католицької церкви Львівської архиєпархії.

Про необхідність такої музичної підтримки розповів Орест Сліпак, брат Василя Сліпака, засновик Wassyl Slipak Foundation.

«З моменту цього дикунського, безпідставного і позацивілізаційного вторгнення країни-сусідки на нашу землю Львівська національна філармонія — єдиний культурний заклад в Україні, який працює без вихідних. Вона перетворилася у волонтерський хаб, де разом з тим відбуваються концерти, фестивалі», — пояснює він.

Також Орест Сліпак додав, що Львівська обласна філармонія започаткувала вшанування Василя Сліпака міжнародним марафоном, який відбувається зокрема й за кордоном. Цього року концерти, окрім України, провели у Франції та Швейцарії. Основний марафон цьогоріч називався «Василь до Перемоги».

Зазначимо, впродовж 9-14 серпня у Львові відбудеться Фестиваль Давньої Музики. Він пройде в рамках проєкту «Україна-2022. Музи не мовчать», започаткованого Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика.

Гроші з продажу квитків підуть на благодійність, а також для військової частини А 4076. Усі події також транслюватимуться онлайн. Благодійні пожертви від переглядів використають для підтримки музикантів, які залишаються в Україні. Із програмою Фестивалю Давньої Музики можна познайомитись тут.

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Фото: Львівська національна філармонія