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Теракт в Оленівці був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї, – ГУР

Ольга Денисяка

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Терористичний акт в Оленівці був спеціальною операцією росії проти постачання Україні зброї. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що росія будь-якими методами намагається завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння. І злочин в Оленівці був однією зі спроб дестабілізації українського суспільства.

«Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі», – наголосив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Всі деталі шокуючого воєнного злочину читайте у матеріалі Львівського порталу Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.

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