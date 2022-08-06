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Ворог обстріляв Миколаївщину: є поранені і загибла

Наталя Дуляба

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У суботу, 6 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Миколаївщину. Загинула пенсіонерка, ще п’ятеро людей дістали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у своєму Telegram.

рашисти обстріляли з артилерії практично всю лінію зіткнення вздовж Миколаївської і Херсонської областей. Під ворожий вогонь потрапило смт Березнегувате. Загинула пенсіонерка, ще п’ятеро людей поранені.

«Скільки горя та страждань окупанти вже принесли на нашу землю! Присвятивши усе життя медсестринству, жінка загинула від ракет “освободітєлєй із руського мира”. Країна-терорист продовжує вбивати нас… Їм байдуже чи то діти, чи то пенсіонери. Але ми вистоїмо, відіб’ємо цю навалу», – написала Ганна Замазєєва.

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілу російських військ Миколаєва загинув 42-річний чоловік, ще два десятки людей поранені.

Серед постраждалих – 13-річний підліток, який в момент удару стояв біля входу у церкву.

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