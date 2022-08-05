Окупанти знову обстріляли Миколаїв: є загиблі і поранені

У п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про десятьох поранених, є загиблі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

«Уже є більше десяти поранених тільки в одному місці після обстрілу, є загиблі. Бригади ще працюють», – написав він.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що ворог обстріляв житлові квартали Корабельного району. Крім жертв, є також і значні руйнування.

«Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви», – відзначив міський голова.

Зі свого боку голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва заявила, що серед поранених є 13-річний підліток.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація встановлюється.

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Фото: Ганна Замазєєва