ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти знову обстріляли Миколаїв: є загиблі і поранені

Наталя Дуляба

|

У п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв. Наразі відомо про десятьох поранених, є загиблі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

«Уже є більше десяти поранених тільки в одному місці після обстрілу, є загиблі. Бригади ще працюють», – написав він.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що ворог обстріляв житлові квартали Корабельного району. Крім жертв, є також і значні руйнування.

«Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви», – відзначив міський голова.

Зі свого боку голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва заявила, що серед поранених є 13-річний підліток.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація встановлюється.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Ганна Замазєєва

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

всі статті
Львівський портал