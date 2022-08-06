У Чорному морі росіяни зосередили 24 «Калібри»

Станом на суботу, 6 серпня, російські окупаційні війська тримають напоготові у Чорному морі 24 крилаті ракети типу «Калібр». Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Ворог продовжує вести бойові дії на півдні України, завдаючи ракетно-артилерійські та авіаційні удари.

Крім того, вздовж узбережжя Криму продовжують маневрувати 10 кораблів ворожого флоту, серед них – два надводні і два підводні ракетоносці, споряджені 24 ракетами типу «Калібр».

Військові наголошують: загроза ракетних ударів із Чорного моря, а також артилерійсько-ракетних обстрілів є високою, тому закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Протягом дня російські окупанти вже двічі вдарили по Миколаївщині із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого важкі поранення дістали дві людини. Ще вночі обстріляли Нікополь, пошкодивши 37 будинків. Тут обійшлося без жертв.

Водночас ЗСУ вже ліквідували 39 рашистів і 6 одиниць автомобільної техніки, в тому числі і броньованої. Остаточні втрати окупантів будуть відомі наприкінці доби.

Нагадаємо, минулої доби лише на півдні України ЗСУ спалили шість складів із боєприпасами, два пункти управління, командно-спостережний пункт, а також знищили район зосередження ворожої техніки.

Загалом втрати росії у війні проти України вже наближаються до 42 тисяч військових. Йдеться лише про загиблих, кількість поранених у рази вища. Детальніше про втрати ворога у техніці читайте за цим посиланням.

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