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В Україні ліквідували 41 900 російських окупантів

Наталя Дуляба

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На війні проти України російська федерація вже втратила майже 42 тисячі своїх військових, більше 4000 бойових броньованих машин і понад 1800 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 6 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 41 900 осіб ліквідовано (+250);
  • танків ‒ 1802 одиниці (+10);
  • бойових броньованих машин ‒ 4051 одиниця (+19);
  • артилерійських систем – 955 одиниць (+5);
  • РСЗВ – 260 одиниць (+0);
  • засоби ППО – 127 одиниць (+4);
  • літаків – 223 одиниці (+0);
  • гелікоптерів – 191 одиниця (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 одиниці (+2);
  • крилаті ракети – 182 одиниці (+0);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 одиниць (+6);
  • спеціальна техніка – 85 одиниць (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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