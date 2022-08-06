В Україні ліквідували 41 900 російських окупантів

На війні проти України російська федерація вже втратила майже 42 тисячі своїх військових, більше 4000 бойових броньованих машин і понад 1800 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 6 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 41 900 осіб ліквідовано (+250);
- танків ‒ 1802 одиниці (+10);
- бойових броньованих машин ‒ 4051 одиниця (+19);
- артилерійських систем – 955 одиниць (+5);
- РСЗВ – 260 одиниць (+0);
- засоби ППО – 127 одиниць (+4);
- літаків – 223 одиниці (+0);
- гелікоптерів – 191 одиниця (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 одиниці (+2);
- крилаті ракети – 182 одиниці (+0);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 одиниць (+6);
- спеціальна техніка – 85 одиниць (+2).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.
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Наталя Дуляба