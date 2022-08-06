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На зауваження п’яний чоловік в центрі Львова здійняв стрілянину

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали нетверезого 27-річного хлопця, який вирішив вистрелити з пістолета у відповідь на зауваження львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався напередодні на вул. Пантелеймона Куліша. Тут компанія розпивала алкогольні напої та голосно себе поводила, що не сподобалось 32-річному львів’янину. Він зробив зауваження, на що люди почали до чоловіка нецензурно лаятися.

Потім один із нетверезих порушників витягнув пістолет і вистрелив у бік заявника.

На місце прибули патрульні, які невдовзі виявили п’яного дебошира із пістолетом. Ним виявився 27-річний хлопець. Дозвіл на зберігання і носіння зброї у нього був.

Використану гільзу і саму справу передали слідчо-оперативній групі. Вона взялась з’ясовувати всі обставини події та надавати правову кваліфікацію діям чоловіка.

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