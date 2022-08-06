На Миколаївщині зрадники допомагали нищити суднобудівну інфраструктуру

Спецслужби викрили двох російських агентів, які збирали для окупантів розвіддані про ЗСУ і допомагали нищити суднобудівну інфраструктуру на Миколаївщині. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Зловмисники потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували. З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між агентами і співробітниками фсб.

За завданням російської спецслужби колаборанти здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників.

У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури.

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих.

У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих.

Наразі їм повідомили про підозру за ч.3 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ та помістили під варту.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років тюрми. Наразі триває слідство.

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