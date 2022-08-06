Морпіхи показали, як палять позиції окупантів

Українські морпіхи ліквідували ще 30 окупантів, спалили їхній склад із боєприпасами та низку ворожої техніки. Про це йдеться на сторінці Військово-морських Сил у Facebook.

Морпіхи разом із іншими підрозділами українського війська продовжують завдавати втрат загарбникам. Так, протягом п’ятниці, 5 серпня, на Херсонському напрямку вдалося знищити ворожий склад із боєприпасами, три бойові броньовані машини і три одиниці автомобільної техніки. На Донецькому напрямку ліквідовано ще 30 російських окупантів.

Крім того, наша артилерія спалила ще два танки противника, дві артилерійські системи, міномет, дві одиниці автомобільної техніки, ЗРК «Тор», а також ротний командно-спостережний пункт росіян.

ВМС опублікували відео, на якому видно, як палає в окупантів після роботи захисників України.

Нагадаємо, минулої доби лише на півдні України ЗСУ спалили шість складів із боєприпасами, два пункти управління, командно-спостережний пункт, а також знищили район зосередження ворожої техніки.

Загалом втрати росії у війні проти України вже наближаються до 42 тисяч військових. Йдеться лише про загиблих, кількість поранених у рази вища. Детальніше про втрати ворога у техніці читайте за цим посиланням.

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