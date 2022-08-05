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У Львові запускають тролейбус №38. Маршрут

Наталя Дуляба

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Зі середи, 10 серпня, у Львові з’явиться новий тролейбусний маршрут №38, який з’єднає вул. Хуторівку із площею Кропивницького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Маршрут, за яким курсуватимуть тролейбуси, не новий. Раніше йому відповідав автобусний маршрут №38.

Тролейбус №38 почне роботу вже з 10 серпня. Повна схема руху виглядає так: пл. Кропивницького – ТЦ «Скриня» – вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого – вул. Рубчака – вул. Стрийська – вул. Хуторівка та у зворотному напрямку.

Загальна довжина цього маршруту становить 18,5 км. Він проходить територією Сихівського, Франківського і Залізничного районів.

На лінії працюватимуть вісім тролейбусів у робочі дні та сім – у вихідні. Інтервал руху складатиме 10-11 хв.

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Нагадаємо, у Львові змінили схему руху тролейбуса №23. Детальніше читайте за цим посиланням.

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