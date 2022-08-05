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У Львові змінили схему руху тролейбуса №23

Наталя Дуляба

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Із 10 серпня тролейбус №23 курсуватиме від автовокзалу на вул. Стрийській до вул. Ряшівської та у зворотному напрямі. Схему руху змінили про прохання львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, тролейбус №23, який сполучав вул. Хуторівку із вул. Ряшівською, із 10 серпня іздитиме від автовокзалу на вул. Стрийській.

Оновлений маршрут тепер виглядає так: вул. Стрийська – вул. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Патона – вул. Ряшівська.

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Загалом протяжність оновленого тролейбусного маршруту становить 16,4 км. Щодня на лінії працюватимуть шість тролейбусів, інтервал руху – 9-10 хвилин.

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