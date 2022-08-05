Світова економіка втратить трильйон доларів через вторгнення рф в Україну

У 2022 році світова економіка втратить 1 трильйон доларів через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це пише Forbes із посиланням на The Economist.

Згідно з глобальним економічним прогнозом The Economist Intelligence Unit (EIU) від 15 лютого, у 2022 році світовий ВВП мав зрости на 3,9% після стрибка 2021 року. За 9 днів після публікації росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Економічні наслідки війни відтоді відчуваються в усьому світі: світові ціни на сировину злетіли, погіршилися перебої в ланцюгах поставок, інфляція стрибнула в більшості країн світу.

Новий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть мінімум до кінця року. Тож прогноз глобального зростання погіршили на 1,1% до 2,8% у річному вимірі. Іншими словами, війна зменшила прогноз світового ВВП на цей рік на 1 трильйон доларів.

При цьому інші організації теж прогнозують подібний шок. Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2% від початкової січневої оцінки до 3,2%.

Дані EIU вказують, що найбільше серед країн G20 постраждає ВВП росії. До кінця 2022 року її економіка впаде на 10% через санкції, тоді як у початковій оцінці було зростання на 2,6%.

Як повідомляв Львівський портал, через повномасштабну війну в Україні МВФ у квітні погіршив світовий економічний прогноз, говорячи про падіння економіки на 3,6%. Україні прогнозували втрату 35% ВВП у 2022 році.

Наприкінці липня МВФ погіршив прогноз зростання глобального ВВП на тлі похмурих перспектив і невизначеності. Так, глобальне економічне зростання сповільниться з 6,1% минулого року до 3,2% у 2022-му та 2,9% у 2023-му.

Національний банк України за базовим сценарієм прогнозує скорочення ВВП України на 33,4% у 2022 році та зростання на 5,5% у 2023 і 4,9% – у 2024 році. Інфляція, за прогнозами НБУ, до кінця року прискориться до 31%, проте у наступні два роки сповільниться – до 20,7% та 9,4% відповідно.

Одним із найбільших ризиків для прогнозу є триваліший термін війни. За песимістичним сценарієм, економіка України впаде на 34,5% у 2022 році, проте зросте на 2% та 5,6% у 2023-му та 2024-му, а інфляція прискориться з 31,5% у поточному році, проте скоротиться до 19,4% та 20,7% у наступні два роки.

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