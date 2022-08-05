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Скільки українців досі вважають себе православними московського патріархату

Андрій Котенський

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72% українців самоідентифікують себе православними. При цьому абсолютна більшість зараховують себе до Православної церкви України (ПЦУ) і лише 4% зараховують себе до УПЦ, що підкоряються московського патріархату. Про це йдеться у результатах соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними КМІС, 72% респондентів ідентифікують себе як православних.

«Серед Православних Церков безумовно «лідирує» Православна Церква України. Загалом, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ московського патріархату. Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату», – йдеться у повідомленні.

Після відкритого вторгнення росії в Україну частка тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, зріс з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з УПЦ, яка підкоряється Московському Патріархату.

Серед інших результатів: після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії/конфесії називалися рідше.

«Ми бачимо, що хоча Українська Православна Церква (Московського Патріархату) зберігає фактичний контроль над більшістю парафій, але водночас у свідомості українців вона зазнала значних репутаційних втрат (зрозуміло, через асоціації з російським агресором). Навіть нещодавні рішення, спрямовані на зменшення асоціації з росією, щонайменше зараз не допомагають УЦП-МП повернути хоча б частину попередньої прихильності. І, скоріше за все, без радикальних (у сприйняття населення) рішень з «українізації» Церкви, ситуація для УПЦ-МП істотно не покращиться найближчим часом», – заявив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили упродовж 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України.

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