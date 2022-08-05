Окупанти тікали, кидаючи техніку: ЗСУ звільнили село на Харківщині

«Холодноярці» впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку і звільнили від російських окупантів село Дібрівне. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Схід» у Facebook.

Бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» відтінила ворога зі села Дібрівне Харківської області і таким чином пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання окупанти втікали, кидаючи свою техніку, але разом із тим встигли рясно замінувати територію протипіхотними та протитанковими мінами.

Як розповідає офіцер бригади, рашисти замінували село ще тоді, коли в ньому стояли, бо боялись наступу ЗСУ. Але як тільки їм перекрили канали постачання зброї, боєприпасів і продовольства, ті відразу ж втекли.

За приблизними оцінками військового, у Дібрівному перебували кілька ворожих рот із десятками одиниць техніки.

«Те, що вціліло з техніки, ми забираємо і робимо донорами. Але були випадки, коли окупанти, кидаючи свою техніку, мінували все довкола неї», – розповідає захисник.

Нагадаємо, станом на початок серпня ЗСУ деокупували вже 1057 населених пунктів в Україні, принаймні 53 із них – на Херсонщині.

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