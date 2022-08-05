ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти тікали, кидаючи техніку: ЗСУ звільнили село на Харківщині

Наталя Дуляба

|

«Холодноярці» впевнено йдуть уперед на Ізюмському напрямку і звільнили від російських окупантів село Дібрівне. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Схід» у Facebook.

Бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» відтінила ворога зі села Дібрівне Харківської області і таким чином пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання окупанти втікали, кидаючи свою техніку, але разом із тим встигли рясно замінувати територію протипіхотними та протитанковими мінами.

Як розповідає офіцер бригади, рашисти замінували село ще тоді, коли в ньому стояли, бо боялись наступу ЗСУ. Але як тільки їм перекрили канали постачання зброї, боєприпасів і продовольства, ті відразу ж втекли.

За приблизними оцінками військового, у Дібрівному перебували кілька ворожих рот із десятками одиниць техніки.

«Те, що вціліло з техніки, ми забираємо і робимо донорами. Але були випадки, коли окупанти, кидаючи свою техніку, мінували все довкола неї», – розповідає захисник.

Нагадаємо, станом на початок серпня ЗСУ деокупували вже 1057 населених пунктів в Україні, принаймні 53 із них – на Херсонщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

всі статті
Львівський портал