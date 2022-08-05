На Львівщині за психологічне насильство засудили чоловіка

Суд відправив за ґрати чоловіка, який систематично ображав та погрожував своїй колишній дружині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, у Стрию чоловік систематично вчиняв психологічне насильство відносно своєї колишньої дружини. Він ображав та принижував жінку, погрожував їй та нецензурно лаявся.

Унаслідок цього потерпіла почала боятися за свою безпеку, а також була в пригніченою та емоційно втомленою.

Чоловіка визнали винним у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України). Він поведе рік та шість місяців за ґратами.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України презентувало мобільний застосунок, який допоможе швидко реагувати на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Мобільний додаток дає можливість постраждалій особі непомітно та оперативно викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка.