В Україні презентували додаток проти домашнього та гендерного насильства

Міністерство внутрішніх справ України презентувало мобільний застосунок, який допоможе швидко реагувати на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про це йдеться в повідомлені Урядового порталу.

Так, мобільний додаток дає можливість постраждалій особі непомітно та оперативно викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка. У МВС зазначили, що це ресурс з корисною інформацією про види насильства, картою з всіма доступними сервісами поряд та кнопкою виклику поліції.

«Розуміючи, що дзвінок на 102 може стати додатковим тригером для кривдника. Ми прагнемо максимально убезпечити постраждалу, зробити допомогу доступною. Для когось наш застосунок, можливо, стане тим самим «рятівним кругом». Його основна мета – надати постраждалим, найчастіше жінкам, можливість звернутися за допомогою без дзвінка на 102, без необхідності говорити вголос з оператором, без необхідності шукати інформацію в інтернеті. Безпечно і швидко», – розповіла заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Презентований застосунок замаскований під звичайний додаток на телефоні. Основні функції застосунку стають видимі тільки тим, хто потребує допомоги поліції. Така концепція робить його непримітним для кривдника. Якщо жінка натисне кнопку виклику — поліція визначить її перебування через геолокацію.

Застосунок вже доступний до завантаження у Google Play та App Store. Його назву не повідомляють навмисне, щоб про нього не знали потенційні кривдники. Ті, хто потерпає від насилля, можуть отримати інформацію та скачати програму, подзвонивши на гарячу лінію 116 123 або написавши сюди в особисті повідомлення.

Проект реалізовано за сприяння Посольства Великої Британії в Україні, Фонду ООН у галузі народонаселення та за участі Першої леді Олени Зеленської.

У МВС додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зареєстрували понад 58 тисяч повідомлень про домашнє насильство. 18 226 кривдників поставлені на облік.