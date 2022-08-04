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ООН завила, що почне «місію зі встановлення фактів» щодо Оленівки

Анастасія Диняк

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація розпочне місію зі встановлення фактів щодо вибуху в Оленівській виправній колонії, де російські окупанти вбили понад 50 українських військовополонених. Про це пише Reuters.

Так, у середу, 3 серпня, Гутерреш на пресконференції в Нью-Йорку зазначив, що Україна та РФ вимагали розслідування масового вбивства на території колонії. За його словами, зараз готується технічне завдання для місії, яку мають погодити обидві сторони – Україна та Росія.

Генсек наголосив, що не в його компетенції проводити кримінальне розслідування, тому ООН займатиметься збором фактів, які пізніше будуть надані урядам обох країн.

«Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, розпочати місію з пошуку фактів. Я не маю повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів», – зазначив він.

Зазначимо, що ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста виступали гарантами здоров’я та життів військових, які виходили з «Азовсталі» і яких згодом утримували в Оленівській колонії, де й стався вибух.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив що не гарантував безпеку українських військовополонених, адже це можуть зробити лише сторони конфлікту – Україна та РФ.

Нагадаємо, терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  Росія відразу переклала відповідальність за вбивство військових на Україну.

29 липня Україну сколихнула шокуюча звістка, що в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

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