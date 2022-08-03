ЗСУ вкотре вдарили по Чорнобаївці

Українські військові продовжують нищити окупантів на півдні України. У вівторок, 2 серпня, ЗСУ вдарили по їхніх опорних пунктах і складах, в тому числі й по легендарній Чорнобаївці. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Так, минулої доби українська авіація нанесла три удари по опорних пунктах рашистів і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Ракетно-артилерійський підрозділ вкотре вдарив по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 військових, два танки Т-72, гаубиця «Мста-Б», ще чотири одиниці автомобільної та броньованої техніки. Але остаточні втрати ще розвідують.

Як відомо, аеродром у Чорнобаївці, що поблизу Херсона, ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків і вертольотів. ЗСУ регулярно б’ють по цій локації, завдаючи рашистам втрат. Лише станом на середину травня таких ударів українські військові здійснили 20.

Ще навесні російські військові масово відмовлялися від наступу в напрямку Чорнобаївки, а від самої згадки про це місце у них починалась паніка.

Крім того, окупанти називали Чорнобаївку «чистилищем» для військових та кладовищем техніки.

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