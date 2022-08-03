Швейцарія розширила санкції проти РФ

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що стосуються заборони на купівлю, імпорт і транспортування золота та золотих виробів із РФ. Про це пише Радіо Свобода.

Так, відтепер у Швейцарії діє заборона на купівлю, імпорт і транспортування російського золота та золотих виробів. Також не дозволені послуги, пов’язані із цими товарами.

Окрім того, в країні заморозять активи російського Сбербанку. Йому тепер буде заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги.

Винятком, як і в усіх країнах ЄС, залишаються операції державних компаній, пов’язаних із поставками на світовий ринок продовольства та добрив і транспортуванням нафти до третіх країн. Таке рішення ЄС було пов’язане із гарантуванням продовольчої та енергетичної безпеки.

Також уряд Швейцарії додав до «чорного списку» 54 російських громадян та дев’ять компаній. До списку увійшли зокрема перший заступник прем’єр-міністра Росії Андрій Білоусов, депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов, мер Москви Сергій Собянін, актори Володимир Машков і Сергій Безруков, байк-клуб «Нічні вовки» та його лідер Олександр Залдостанов («Хірург»), губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, уповноважена з прав дитини при президентові Марія Львова-Бєлова, рух «Юнармія» та інші.

Нагадаємо, раніше постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачав зокрема обмеження на імпорт російського золота, у тому числі й ювелірних виробів.